На Донбассе между боевиками произошел конфликт: есть погибшие

Украинская разведка отметила, что в последнее время ухудшилось морально-психологическое состояние пророссийских боевиков.

На временно оккупированной территории Донбасса в подразделениях российско-оккупационных войск в последнее время ухудшилось морально-психологическое состояние. В результате один из конфликтов закончился смертью двух боевиков, сообщило в Facebook Главное управление разведки Минобороны Украины.

В сообщении также говорится, что во время этого конфликта между боевиками один из них получил тяжелое ранение.

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Морально-психологическое состояние боевиков, по данным украинской разведки, ухудшилось из-за того, что командование оккупационными войсками держит их в постоянном напряжении.

Кроме того, украинская разведка сообщила, что боевики провели плановую ротацию передовых подразделений так называемых 1-го и 2-го армейских корпусов с усилением их снайперскими парами и расчетами противотанковых ракетных комплексов для нанесения потерь личному составу Объединенных сил и провоцирования ответного огня.

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Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области контрразведчики СБУ разоблачили и задержали агента спецслужбы РФ, который собирал разведывательную информацию про военные объекты и данные про украинских патриотов.

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