Польша ожидает, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину, очень много людей срочно начнут выезжать.

| Автор: Шароди Диана

Польша готова принять до миллиона беженцев из Украины в случае вторжения России / Иллюстративное фото / EPA / UPG

В случае вторжения России в Украину и начала полномасштабной войны, Польша ожидает около миллиона беженцев из Украины. На данный момент профильные ведомства занимаются подготовкой медицинской системы, мест для размещения и питания.

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Об этом сообщает "Польское радио".

"Если в Украине дойдет до войны, мы должны учитывать наплыв настоящих беженцев, которые спасаются от смерти",

— говорит заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации Мацей Вонсик.

Чиновник подчеркивает — Польша готовит себя к худшему сценарию развития обстоятельств.

"Есть несколько сценариев. Возможно, воплотятся более позитивные или не такие радикальные сценарии, но мы должны быть готовы к черному сценарию, и уже некоторое время МВД принимает меры, чтобы мы были готовы к приходу этой волны даже миллиона людей, которые при этом самом радикальном элементе могут появиться на нашей восточной границе",

— говорит чиновник.

Напомним, в Бундестаге предлагают размещать нелегалов из Беларуси в Украине

Мигранты жили бы на территории страны, пока Евросоюз рассматривает их заявки.

Напомним, метеорологи прогнозируют, что 30-31 января в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с, в Карпатах 25-30 м/с и метели, на дорогах гололедица.