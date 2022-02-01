Украина и Польша должны построить газопровод, - польский премьер

Польша готова помочь Украине в обеспечении газом

Украина и Польша построят новый газопровод, который позволит увеличить поставки газа в восточном направлении. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместного брифинга с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

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"Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительство газопровода, которое могло бы передавать большие объемы газа в скором будущем", - рассказал Моравецкий.

Он отметил, что Польша уже сейчас помогает Украине с поставками газа.

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"Но мы говорили о возможности увеличения мощности передачи газа. Для этого нужно инвестировать сюда", - отметил Моравецкий.

Также польский премьер выразил мнение, что российский газопровод "Северный поток 2" – это геополитическая угроза для европейской безопасности.

Напомним, Украина впервые начала физически импортировать газ из Венгрии. Теперь Украина сможет получать газ, поставляемый через LNG-терминал в Хорватии.

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