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Украина и Польша должны построить газопровод, - польский премьер
Украина и Польша построят новый газопровод, который позволит увеличить поставки газа в восточном направлении. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время совместного брифинга с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
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"Мы говорили о расширении пропускной способности с запада на восток, строительство газопровода, которое могло бы передавать большие объемы газа в скором будущем", - рассказал Моравецкий.
Он отметил, что Польша уже сейчас помогает Украине с поставками газа.
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"Но мы говорили о возможности увеличения мощности передачи газа. Для этого нужно инвестировать сюда", - отметил Моравецкий.
Также польский премьер выразил мнение, что российский газопровод "Северный поток 2" – это геополитическая угроза для европейской безопасности.
Напомним, Украина впервые начала физически импортировать газ из Венгрии. Теперь Украина сможет получать газ, поставляемый через LNG-терминал в Хорватии.
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