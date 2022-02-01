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Польша будет эвакуировать украинцев, если Россия нападет
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если вторжение России в Украину все же произойдет, то страна готова эвакуировать часть украинцев и раненых. Его слова прозвучали на брифинге.
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Так, Моравецкий отметил, что чем больше помощь украинской армии, тем меньше шансов на эскалацию. Но в это же время дальнейшие события будут "зависеть от одного человека", а также от того, что "произойдет в его голове".
Как бы то ни было, Польша готовится к худшему сценарию.
"Польша готовится и на худший вариант, но я надеюсь, что такого не произойдет. Мы готовы принимать украинских раненых и эвакуировать часть граждан", – сказал политик.
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Отвечая на вопрос о том, будет ли Польша продлевать забор на границе с Беларусью до границы с Украиной, премьер ответил отрицательно. Мол в этом нет "такой необходимости".
В свою очередь украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в данный момент украинская армия "сильна как никогда".
"Хочу заверить граждан Украины в безопасности… Польша принимала наших граждан в случае необходимости, и я убежден, что это будет и в дальнейшем. Мы надеемся, что эскалация будет решена дипломатическим путем", – подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина впервые начала физически импортировать газ из Венгрии.
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