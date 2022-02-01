В Германии объяснили, почему отказались вооружать Украину

Немцы уверены, что ситуация крайней необходимости еще не наступила

Германия не будет поставлять Украине оружие, пока продолжается процесс дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом заявил заместитель главы фракции Свободной демократической партии в Бундестаге Александер Ламбсдорфф в интервью DW.

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По его словам, несмотря на отказ от поставок оружия, в настоящее время Германия иными способами оказывает помощь Украине, в том числе ее вооруженным силам.

"Мы поддерживаем вооруженные силы Украины нелетальными компонентами. Мы оказываем помощь экономике. Мы открываем наши рынки в Европейском Союзе для украинских товаров. Делается многое, и мы помогаем Украине, как можем", - заявил немецкий депутат.

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Ламбсдорфф подчеркнул, что сейчас первоочередное значение имеет переговорный процесс, поскольку в сфере дипломатии доступны еще много вариантов. В частности немецкий парламентарий считает необходимым вынести тему российско-украинского противостояния на рассмотрение ООН, но не на Совет Безопасности, а на Генеральную Ассамблею, где у РФ нет права вето.

Также, по мнению Ламбсдорффа, украинцы могут получить оружие и в других местах помимо Германии.

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В то же время депутат Бундестага признал, что ранее Германия уже дважды отступала от своего принципа не поставлять оружие в зоны конфликтов – когда вооружала иракских курдов и косовских албанцев. Однако, по словам Ламбсдорффа, это были как раз те ситуации, когда уже были невозможны переговоры, и речь шла о начавшемся геноциде, от которого следует защищаться.

"При этом с российской стороной говорить возможно, хоть и сложно, что мы и делаем вместе с нашими союзниками", - сказал Ламбсдорфф.

Напомним, ранее Резников объяснил, почему Германия подыгрывает России. Министр обороны рассказал о зависимости Берлина от Москвы.

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