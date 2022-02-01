С 2024 года в Украине отменят срочную службу: Указ Зеленского

Глава государства дал такое поручение Кабмину, затем за него проголосует Верховная Рада.

С 2024 года в Украине отменят призыв на срочную военную службу. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский. Подробности указаны на его сайте.

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Так, согласно опубликованному документу, Зеленский поручил Кабинету министров подготовить законопроект о "введении модели интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращения призыва граждан Украины на срочную военную службу".

После того, как правительство разработает проект закона, его передадут на рассмотрение парламента.

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Таким образом, согласно указу, призыв на срочную службу будет отменен с 1 января 2024 года.

Напомним, что Зеленский также подписал документ об увеличении численности ВСУ на 100 тыс военных, а также повышении их зарплат.

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