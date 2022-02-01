Альянс Украины, Британии и Польши: Кулеба рассказал подробности

Инициатором нового формата сотрудничества между странами был именно Киев, сказал политик.

Украина, Великобритания и Польша собираются создать новый альянс. Он будет заниматься, в том числе, укреплением и усилением пояса безопасности Балто-Черноморской оси. Подробности об альянсе рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

Читайте также: В Германии объяснили, почему отказались вооружать Украину

Глава МИД сообщил, что в октябре 2021 года именно Украина выступила с инициативой трехстороннего сотрудничества.

"Я благодарен откликнувшимся коллегам друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые отозвались и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждое государство вносит равноценно важный вклад", – сказал он.

Зачем нужен новый альянс

По словам Кулебы, он является частью стратегии Украины появления малых альянсов в качестве проактивной внешней политики. Страна не может ждать процветания и безопасности "где-нибудь в будущем", когда вступит в НАТО и Евросоюз. Они необходимы сейчас, потому Киев сплачивает близкие по духу и дружественные страны в небольшие альянсы, подчеркнул министр.

"Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось", – добавил он.

Когда Украина, Великобритания и Польша объявят новый альянс

Читайте также: Британия выделит Украине 88 млн фунтов стерлингов

Изначально объявление было запланировано на завтра, 2 февраля, когда в Украину должна была приехать глава британского МИД Лиз Трасс. Но она заболела COVID-19, потому объявление перенесли. Точную дату Кулеба обещает сообщить позже.

Что думаю украинцы о новом альянсе

Данные опроса / ratinggroup.ua

Согласно опросу, проведенного группой "Рейтинг", 61% респондентов поддержали идею создания военно-политического союза в составе Польши, Великобритании и Украины. Отрицательно относятся к такой идеи 21% опрошенных, а 12% людей эта тема безразлична.

Напомним, ранее новый формат работы с Польшей и Великобританией подтвердил президент Владимир Зеленский.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.