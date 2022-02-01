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Альянс Украины, Британии и Польши: Кулеба рассказал подробности
Украина, Великобритания и Польша собираются создать новый альянс. Он будет заниматься, в том числе, укреплением и усилением пояса безопасности Балто-Черноморской оси. Подробности об альянсе рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.
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Глава МИД сообщил, что в октябре 2021 года именно Украина выступила с инициативой трехстороннего сотрудничества.
"Я благодарен откликнувшимся коллегам друзьям Лиз Трасс и Збигневу Рау, которые отозвались и закипела трехсторонняя работа по линии МИД трех стран, в которую каждое государство вносит равноценно важный вклад", – сказал он.
Зачем нужен новый альянс
По словам Кулебы, он является частью стратегии Украины появления малых альянсов в качестве проактивной внешней политики. Страна не может ждать процветания и безопасности "где-нибудь в будущем", когда вступит в НАТО и Евросоюз. Они необходимы сейчас, потому Киев сплачивает близкие по духу и дружественные страны в небольшие альянсы, подчеркнул министр.
"Мы создаем пояс безопасности и процветания и усиливаем Балто-Черноморскую ось", – добавил он.
Когда Украина, Великобритания и Польша объявят новый альянс
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Изначально объявление было запланировано на завтра, 2 февраля, когда в Украину должна была приехать глава британского МИД Лиз Трасс. Но она заболела COVID-19, потому объявление перенесли. Точную дату Кулеба обещает сообщить позже.
Что думаю украинцы о новом альянсе
Согласно опросу, проведенного группой "Рейтинг", 61% респондентов поддержали идею создания военно-политического союза в составе Польши, Великобритании и Украины. Отрицательно относятся к такой идеи 21% опрошенных, а 12% людей эта тема безразлична.
Напомним, ранее новый формат работы с Польшей и Великобританией подтвердил президент Владимир Зеленский.
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