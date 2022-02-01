Расстрел в Днепре: ГБР опровергло самоубийство Рябчука

27 января в Днепре на территории завода "Южмаш" солдат срочной службы расстрелял караул НГУ.

Солдат срочной службы Артемий Рябчук, которого подозревают в убийстве в Днепре пятерых человек, на данный момент находится под стражей, а его жизни и здоровью ничего не угрожает. Пресс-служба ГБР назвала фейком информацию о том, что Рябчук якобы совершил самоубийство.

"Сегодня в информационном поле распространяется слух о самоубийстве Артемия Рябчука, подозреваемого в расстреле военнослужащих Нацгвардии в Днепре.

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Данная информация полностью не соответствует действительности. Подозреваемый находится под стражей, его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении ГБР.

Государственное бюро расследований призвало журналистов пользоваться официальной информацией и не распространять фейки.

Напомним, 27 января примерно в 03:40 в Днепре на заводе "Южмаш" солдат срочной службы Рябчук расстрелял караул военнослужащих Нацгвардии, после чего с оружием скрылся. В результате пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения. В дальнейшем утром того же дня его задержали правоохранители.

Следователи ГБР по данному факту открыли уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 408 (Дезертирство) и ст. 410 (Похищение, присвоение, вымогательство военным оружия и боеприпасов) Уголовного кодекса Украины. По этим статьям Рябчуку сообщили о подозрении.

Ранее врачи рассказали о состоянии здоровья нацгвардейцев, которых ранил Рябччук.

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Задержание подозреваемого / dp.npu.gov.ua