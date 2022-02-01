Во Львове из-за коронавируса усилили карантин

Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Во Львове со 2 февраля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом усилят карантинные ограничения. Соответствующее решение приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

В частности, во Львове со 100 до 150 увеличено количество койкомест в детской больнице на ул. Орлика; заведения общественного питания, непродовольственные рынки могут работать при условии полной вакцинации или отрицательного теста как у работников, так и у посетителей, а продовольственные рынки – при полной вакцинации или отрицательного теста среди сотрудников.

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Кроме того, запрещена работа детских развлекательных центров, а проведение массовых мероприятий и работа заведений развлекательной сферы возможны при условии и полной вакцинации, и отрицательного теста.

За минувшие сутки во Львовской области медики зафиксировали 3 411 новых случаев коронавируса. Из них 1 832 – во Львове. Львовская область сейчас входит в "оранжевую" зону адаптивного карантина, но не исключено, что ее скоро переведут в "красную" зону.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 1 февраля 2022 года было подтверждено 4 095 263 случая СOVID-19. Выздоровели 3 631 580 человек, а 100 395 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 645 912 человек.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

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