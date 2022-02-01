В Запорожье пара продала младенца, чтобы купить дом

Суд вынес приговор

В Запорожье суд признал мужчину виновным в продаже собственного ребенка. Родители хотели на вырученные деньги приобрести дом. Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор Орджоникидзевского районного суда Запорожья.

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Как следует из материалов дела, в апреле 2017 года родители решили продать своего на тот момент еще нерожденного ребенка. С этой целью они нашли в социальных сетях женщину, желавшую усыновить ребенка, и предложили ей купить младенца за 7 тысяч долларов.

Чтобы осуществить этот план пара приехала из Киева в Запорожье, где женщина родила ребенка, а затем передала младенца в обмен на деньги. В этот момент сделку накрыли полицейские.

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Хотя отец ребенка утверждал, что узнал о готовящейся продаже всего за неделю до "сделки", суд признал его виновным по ч. 3 ст. 149 УК Украины. Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы, но заменили тюрьму тремя годами испытательного срока. Суд в отношении матери ребенка проходил отдельно.

Напомним, появилось видео, как в Ташкенте мать бросает дочь в вольер к медведю. У ребенка диагностировали открытую рану головы и сотрясение мозга от падения. Она в стабильном состоянии.

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