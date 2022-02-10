Почти 15 млн украинцев прошли курс COVID-вакцинации

А общее количество сделанных в стране прививок приближается к 31 млн.

Почти 15 млн украинцев прошли полный курс вакцинации от COVID-19. Например, только за прошедшие сутки, 9 февраля, медики ввели 70 678 прививок. Подробности передает пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

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Согласно опубликованной статистике, в среду начали курс иммунизации 21 367 граждан. Они получили первую дозу вакцины. В это же время 29 487 человек получили вторую дозу, тем самым закончив прививочный курс.

Еще 19 228 и 596 гражданам ввели третьи бустерную и дополнительную дозы вакцины.

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На протяжении дня работали медики 3 299 прививочных пунктов, 892 мобильных бригад и 426 центров вакцинации населения.

Отметим, что всего в Украине ввели 30 925 212 прививок от коронавируса. Речь идет о 15 520 585 первых дозах, 14 869 937 вторых дозах, а также о 512 531 и 22 159 третьих бустерной и дополнительной прививках соответственно.

Данные по COVID-19 / facebook.com/moz.ukr

Напомним, ранее в Минздраве объяснили, как получить больничный без визита к врачу.

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