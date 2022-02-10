Карантин в Украине: в "желтой" зоне осталась только одна область

Минздрав Украины обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом.

Минздрав Украины в четверг, 10 февраля, обновил эпидемиологические показатели по ситуации с коронавирусом. Только Полтавская область осталась в "желтой" зоне адаптивного карантина, свидетельствуют данные Минздрава.

На данный момент в "красной" зоне адаптивного карантина находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, в "желтой" зоне – Полтавская область. Все остальные области входят в "оранжевую" зону адаптивного карантина. 11 февраля сразу несколько областей из-за ухудшения ситуации с коронавирусом войдут в "красную" зону карантина.

В целом по Украине вчера ухудшился показатель выявления случаев инфицирования коронавирусом (26,4% при норме 20%), также превышен уровень госпитализаций (67,9 при норме 60).

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 6 февраля 2022 года было подтверждено 4 421 741 случай СOVID-19. Выздоровели 3 729 976 человек, а 102 167 – умерли от осложнений. Завершили вакцинацию (получили две дозы вакцины) 14 869 937 человек.

Напомним, ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко ответили, чем "Омикрон" отличается от других штаммов коронавируса.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Иллюстративное фото / moz.gov.ua