В Берлине начались "нормандские" переговоры по Донбассу

Украинскую сторону возглавляет глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Берлине начались переговоры советников лидеров Нормандской четверки (Украина, Россия, Германия и Франция) по урегулированию конфликта на Донбассе. Информацию подтвердил и.о. главы Трехсторонней контактной группы Андрей Костин, чьи слова передает "Интерфакс-Украина".

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Так, украинскую делегацию возглавил Андрей Ермак, глава Офиса президента. Отметим, что главой российской стороны является замглавы администрации президента Дмитрий Козак, от Франции – советник президента Эммануэль Бонн, а делегацию Германии возглавил советник канцлера Йенс Плетнер.

Незадолго до переговоров Ермак рассказывал, что во время очередного "нормандского" контакта целью украинской стороны будет разблокирование работы ТКГ, что необходимо для продвижения в мирном процессе урегулирования конфликта на Донбассе.

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Кроме того, будут подниматься вопросы взаимного обмена и освобождения удерживаемых лиц, открытия КПВВ, а также предлагаться инициативы по улучшению верификации режима "тишины" на Донбассе.

Напомним, что в прошлый раз советники встречались 26 января в Париже. Это был первый контакт за долгое время.

Ранее сообщалось, что по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, ближайшие несколько дней будут для Украины решающими.

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