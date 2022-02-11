Россия отменила блокаду морей возле Украины

В Госпогранслужбе Украины подтвердили, что Россия передумала блокировать моря

Россия отменила свое решение о перекрытии обширных акваторий Черного и Азовского морей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.

Читайте также: Блокировка морей: Украина обратилась в ООН

"На вопрос о том, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Черного и Азовского морей, в ГПСУ ответили: "Да. Мы получили подтверждение", - пишет издание.

В то же время официальных сообщений от ГПСУ или российских государственных органов по этому вопросу пока не было.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ отменила блокирование Азовского моря. При этом учения в Черном море не прекращены. А черноморские порты – это 95% украинского экспорта, отметил эксперт.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.