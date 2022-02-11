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Россия отменила блокаду морей возле Украины
Россия отменила свое решение о перекрытии обширных акваторий Черного и Азовского морей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-центра Государственной пограничной службы Украины.
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"На вопрос о том, ожидается ли отмена Россией перекрытия районов Черного и Азовского морей, в ГПСУ ответили: "Да. Мы получили подтверждение", - пишет издание.
В то же время официальных сообщений от ГПСУ или российских государственных органов по этому вопросу пока не было.
Напомним, ранее сообщалось, что РФ отменила блокирование Азовского моря. При этом учения в Черном море не прекращены. А черноморские порты – это 95% украинского экспорта, отметил эксперт.
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