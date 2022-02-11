Отопление и вода: Украина получит $300 млн на термомодернизацию городов

Программа уже сократила потребление природного газа и электроэнергии, а также выбросы углекислого газа.

Украина получит $300 млн на термомодернизацию городов. Речь идет о модернизации сектора теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода. Деньги на это будут выделены Всемирным банком. Об этом стало известно по итогам встречи министра развития общин и территорий Алексея Чернышева с региональным главой ВБ по делам стран Восточной Европы Арупом Банерджи, передает пресс-служба ведомства.

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"Речь идет о модернизации сектора централизованного теплоснабжения, а также водоснабжения и водоотвода. Сегодня мы обсуждаем старт нового проекта – $300 млн будут выделены на проведение энергоэффективных мероприятий в Украине", – сказал министр.

По его словам, города смогут получить больше ресурсов для проведения термомодернизации школ, детсадов, систем теплоснабжения и обеспечения уличного освещения.

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Как отметили в ведомстве, благодаря проектам Минрегиона и ВБ по состоянию на конец 2021 года удалось сократить потребление природного газа на 27 млн кубометров, сэкономить свыше 26 гигаватт энергии и снизить выбросы углекислого газа на 45 тыс тонн за год.

Кроме того, были подписаны соглашения по проекту "Энергоэффективность общественных зданий в Украине" на 8 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Швеция будет давать на реформы в Украине по 22 млн евро в год.

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