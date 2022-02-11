Ермак анонсировал частые "нормандские" встречи и рассказал о вчерашней

Все стороны поддержали приверженность режиму прекращения огня на Донбассе, сказал он.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что "нормандский формат" удалось разблокировать. Встречи в его рамках теперь будут проходить часто. Подробности политик рассказал на заседании Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

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"Процесс работы нормандского формата разблокирован, эти встречи будут происходить в частом режиме", – сказал Ермак.

Говоря о результатах "нормандской" встречи, которая состоялась вчера, 10 февраля, в Берлине, политик отметил поддержку позиции Украины.

"Была зафиксирована поддержка всеми сторонами, приверженность режиму прекращения огня", – объяснил он.

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По словам Ермака, вместе с этим стороны договорились активизировать работу в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Что касается позиции Украины, то делегация занимает конструктивную позицию относительно всех вопросов.

Напомним, по итогам вчерашней встречи, прошлая встреча прошла 26 января, а перед этим их не было долгое время, Ермак заявил об отсутствии больших результатов. В том числе, стороны не согласовали совместный документ.

В РФ же отмечали, мол на девятичасовых переговорах ей не удалось добиться от Украины ответа на вопрос о статусе Донбасса.

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