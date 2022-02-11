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На Львовщине нацгвардеец и белорус собирались убить бизнесмена
Во Львовской области будут судить нацгвардейца и гражданина Беларуси, которых подозревают в подготовке к совершению заказного убийства. Их жертвой должен был стать местный бизнесмен. Подробности передает пресс-служба ГБР.
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Так, следователи завершили досудебное расследование, в рамках которого установили, что летом 2021 года инструктор по боевой подготовке одной из частей Нацгвардии и гражданин Беларуси получили заказ на убийство представителя финансово-промышленной группы, а именно застройщика.
Сообщники подготовили оружие, боеприпасы, автомобиль, средства связи и приборы для слежки за движением транспорта. Затем обвиняемые стали следить за своей жертвой и изучать его маршруты с целью определения наиболее подходящих условий для совершения убийства.
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Как бы то ни было, реализовать задуманное злоумышленникам не удалось. Правоохранители их разоблачили за несколько дней перед совершением преступления.
Иностранца и военнослужащего обвиняют в подготовке убийства, совершенного по заказу и предварительному сговору группой лиц, а также в приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия без разрешения. Лицам грозит тюремное заключение на срок до 15 лет.
В это же время заказчика убийства бизнесмена правоохранители еще не установили.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве полковника университета обороны Украины задержали за взятку.
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