Боевик "ДНР", планировавший теракты на Запорожье, получил 10 лет тюрьмы

Ранее к лишению свободы были приговорены исполнитель и его сообщники.

Суд признал боевика так называемого "Разведывательного управления ДНР" виновным в участии в террористической организации и в подготовке теракта в Запорожской области, и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что боевик-разведчик действовал по заданию "спецслужб" так называемой "ДНР", которые хотели дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Запорожской области. Он тщательно спланировал несколько терактов, а для их реализации завербовал местного жителя, сотрудника правоохранительного органа.

Читайте также: В Харькове СБУ разоблачила агента российских спецслужб

Исполнитель согласился совершить несколько террористических актов в городе Днепрорудное. В частности, он должен был взорвать офис волонтерской организации, расположенный на первом этаже многоэтажного жилого дома.

Сотрудники СБУ предотвратили эти преступления. Исполнителя и его сообщников задержали накануне попытки совершить теракт. Они уже отбывают наказание.

Боевик "ДНР", который организовывал эти преступления, скрывается от следствия. В отношении него дело рассмотрели в специальном судебном производстве. Суд признал его виновным и назначил 10 лет лишения свободы.

Читайте также: В Киеве задержали агента "МГБ ДНР"

Напомним, ранее стало известно, что контрразведчики СБУ разоблачили и задержали вражеского агента, который готовился совершить теракт в Киеве.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.