"У вас есть две недели": Зеленский хочет уволить некоторых глав ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил уволить глав некоторых облгосадминистраций.

| Автор: Шароди Диана

Зеленский пригрозил главам нескольких ОГА увольнениями. Причина возможным кадровым переменам одна - неудовлетворительное состояние подготовки к возможным угрозам в некоторых регионах.

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Свое мнение на этот счет глава государства озвучил в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове.

Зеленский отметил, что, по его данным, плохая подготовка к возможным угрозам в Киеве, Мариуполе, Одессе, Ровно и Киевской области.

"Я хотел бы обратиться к главам ОГА этих областей и к КГГА, чтобы вы через две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными, согласно законодательству о Национальном сопротивлении, той вертикали. Через две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, играть политикой. В противном случае будут кадровые решения",

-сказал президент Зеленский.

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Напомним, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в четверг, 10 февраля. Зеленский поблагодарил за консолидированную позицию стран-членов НАТО относительно необходимости немедленной деэскалации ситуации со стороны РФ.