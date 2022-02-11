- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
"У вас есть две недели": Зеленский хочет уволить некоторых глав ОГА
Зеленский пригрозил главам нескольких ОГА увольнениями. Причина возможным кадровым переменам одна - неудовлетворительное состояние подготовки к возможным угрозам в некоторых регионах.
Читайте также: Зеленский провел телефонные переговоры с Дудой
Свое мнение на этот счет глава государства озвучил в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове.
Зеленский отметил, что, по его данным, плохая подготовка к возможным угрозам в Киеве, Мариуполе, Одессе, Ровно и Киевской области.
"Я хотел бы обратиться к главам ОГА этих областей и к КГГА, чтобы вы через две недели все сделали, без импровизаций. Консультируйтесь с нашими военными, согласно законодательству о Национальном сопротивлении, той вертикали. Через две недели сделайте, у нас нет времени что-то искать, играть политикой. В противном случае будут кадровые решения",
-сказал президент Зеленский.
Читайте также: Итоги 8 февраля: "Ковидные" смартфоны и встреча Макрон-Зеленский
Напомним, президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера в четверг, 10 февраля. Зеленский поблагодарил за консолидированную позицию стран-членов НАТО относительно необходимости немедленной деэскалации ситуации со стороны РФ.