Водитель, взявший на себя вину за ДТП с кортежем Ярославского, скрылся

Мужчина перестал выходить на связь со следствием, его могут объявить в розыск

Следствие всё еще не знает, кто сидел за рулем / dbr.gov.ua

Водитель, который взял на себя вину за смертельное ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского, перестал выходить на связь со следствием. Об этом сообщил пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также: ДТП с кортежем Ярославского: Жертву переехали две машины, - СМИ

"На данный момент контакта с этим человеком нет, он скрывается от органов следствия... На данный момент он не общается со следователем, не выходит на связь", - сказал Чубенко.

В этой связи мужчине изменили подозрение. Если раньше ему вменяли совершение ДТП со смертельным исходом, то теперь его подозревают в сокрытии преступления. Также прокуратура отозвала ранее поданное в суд ходатайство о назначении ему меры пресечения. Будет подготовлено новое ходатайство на основе нового подозрения.

Также Чубенко допустил, что этого человека могут объявить в розыск.

Напомним, ранее в полицию явился человек, заявивший, что это он сбил человека на окружной дороге Харькова. Однако позже выяснилось, что данный гражданин имеет алиби.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.