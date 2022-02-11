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ДТП с кортежем Ярославского: Жертву переехали две машины, - СМИ
Во время аварии с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского пешехода травмировали два автомобиля. Об этом сообщают сразу несколько журналистских редакций со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
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"Наш собеседник сообщил, что, по предварительным данным, на погибшего наехали дважды: и первая, и вторая машина из кортежа", - пишет "УП".
Аналогичную информацию подает журналист Юрий Бутусов, который посвятил ДТП большую публикацию у себя в Фейсбуке.
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"В 22.30 9 февраля два "кубика" - Mercedes Benz 63 AMG с номерами - АХ0018ХО и АХ0018МС, двигаясь с большой скоростью сбили вышедшего на дорогу мужчину. Первая машина сбила человека, вторая переехала, человек погиб на месте", - написал журналист.
По данным журналистов, сам Ярославский тоже был на месте происшествия. Однако находился ли он за рулем в момент ДТП, пока не ясно. Это должны определить экспертизы, назначенные полицией.
Отметим, что официально полиция не комментировала эту информацию.
Напомним, полиция установила личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского. Под колесами кортежа погиб ранее судимый местный житель.
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