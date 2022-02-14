Сутки в ООС: Боевики нарушили "тишину" 6 раз

Один раз оккупанты стреляли из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

За прошедшие сутки, 13 февраля, боевики 6 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе. О том, где велась стрельба, сообщила пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Читайте также: Киев запрашивает срочную встречу со странами ОБСЕ

Так, у Катериновки враг стрелял из станковых противотанковых гранатометов. В это же время около Водяного он использовал стрелковое оружие, а неподалеку от Марьинки – автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На окраинах Водяного оккупанты открывали огонь из запрещенных минометов 120-го калибра.

Вместе с этим в Донецкой области было зафиксировано 2 полета беспилотников типа "Орлан-10", которые пересекали линию разграничения.

Читайте также: НАТО изучит возможность помочь Украине с обороной

Потерь среди личного состава ВСУ нет. На действия боевиков украинские военные открывали ответный подавляющий огонь, заставив его соблюдать режим прекращения огня.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину прибыли еще два самолета США с боеприпасами на $200 млн.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.