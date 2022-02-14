Пристайко объяснил свои слова об отказе от НАТО

Дипломат уверяет, что его неверно поняли

Украина не намерена отказываться от стремления к членству в НАТО, но пока этого не произошло, возможно участие в двусторонних соглашениях со странами Альянса. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, разъясняя свое заявление о якобы отказе Украины от НАТО в обмен на мир, пишет Reuters.

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По словам Пристайко, его слова в интервью BBC Radio 5 Live были неверно поняты.

"Сейчас мы не член НАТО, и мы готовы пойти на многие уступки, чтобы избежать войны, что мы и сделали в нашем диалоге с русскими. Это не имеет никакого отношения ко вступлению в НАТО, поскольку оно предусмотрено конституцией", - заявил посол.

Пристайко отметил, что в скандальном интервью речь шла о возможном подписании соглашений с другими странами.

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"Речь идет не об отсрочке плана вступления в НАТО – мы говорим о том, что сейчас мы не в блоке, поэтому нужно искать что-то еще, например двустороннее соглашение с Великобританией, США. Поэтому мы ищем другие механизмы за пределами НАТО, чтобы иметь возможность пережить это конкретное испытание", - пояснил дипломат.

На уточняющий вопрос, откажется ли Украина от стремления в НАТО, Пристайко ответил: "Нет".

Напомним, ранее Пристайко в интервью британским СМИ заявил, что ради безопасности Украина могла бы пойти на "какие-либо серьезные уступки". На вопрос ведущего, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко ответил: "Мы могли бы".

Это заявление посла вызвало огромный резонанс в информационном пространстве, и Министерству иностранных дел пришлось оправдываться за слова Пристайко.

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