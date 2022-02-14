Кучма ответил, уедет ли он из Украины
Бывший президент Украины Леонид Кучма ответил, уедет ли он из Украины. Ответ озвучила его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей страницы в Facebook.
Читайте также: "Бомбардировка может быть на днях": Посол Украины требует у ФРГ оружие
По словам Олифер, ей поступили многочисленные вопросы, которые касаются возможных планов Кучмы о выезде из территории страны.
"…сообщаю: Президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма вместе с женой находятся в Киеве, у себя дома. У них нет никаких планов покидать пределы Украины", – говорится в ответе.
Читайте также: "Нагнетание паники": В СБУ объяснили фейки о вторжении РФ
Отметим, что 30 января зять Кучмы бизнесмен Виктор Пинчук покинул территорию страны. Также из Украины вылетели самолеты Рината Ахметова и Бориса Колесникова, а депутат от ОПЗЖ и миллионер Игорь Абрамович заказал частный борт на 50 человек, о чем сообщало издание "Украинская правда".
Напомним, ранее в Кремле заявили, мол стабилизировать обстановку может отказ Украины от идеи вступления в НАТО.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.