Сейчас политик и его супруга находятся у себя дома в Киеве.

Бывший президент Украины Леонид Кучма ответил, уедет ли он из Украины. Ответ озвучила его пресс-секретарь Дарка Олифер на своей страницы в Facebook.

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По словам Олифер, ей поступили многочисленные вопросы, которые касаются возможных планов Кучмы о выезде из территории страны.

"…сообщаю: Президент Украины (1994-2005 гг.) Леонид Кучма вместе с женой находятся в Киеве, у себя дома. У них нет никаких планов покидать пределы Украины", – говорится в ответе.

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Отметим, что 30 января зять Кучмы бизнесмен Виктор Пинчук покинул территорию страны. Также из Украины вылетели самолеты Рината Ахметова и Бориса Колесникова, а депутат от ОПЗЖ и миллионер Игорь Абрамович заказал частный борт на 50 человек, о чем сообщало издание "Украинская правда".

Напомним, ранее в Кремле заявили, мол стабилизировать обстановку может отказ Украины от идеи вступления в НАТО.

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