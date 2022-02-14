Отказ Украины от идеи вступления в НАТО может стабилизировать обстановку, - Кремль

Такое заявление сегодня, 14 февраля, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РФ считает, что официальный отказ Украины от желания вступить в НАТО может способствовать формулированию значимого ответа на российские озабоченности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщили сегодня, 14 февраля, российские СМИ.

"Безусловно, каким-то образом зафиксированный отказ Украины, подтвержденный отказ Украины от идеи вступления в НАТО - это был бы, безусловно, шаг, который существенно способствовал бы формулированию более значимого ответа на российские озабоченности", - заявил Песков.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью сказал, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал его слова неудачной формулировкой.

Читайте также: "Нагнетание паники": В СБУ объяснили фейки о вторжении РФ

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент. Он считает, что это может случиться как до окончания игр в Пекине, так и после.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.