В Киеве началась встреча Зеленского и канцлера ФРГ

Федеральный канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц прибыл в Украину с рабочим визитом

В Киеве сегодня, 14 февраля 2022 года, проходит рабочая встреча президента Украины Владимира Зеленского и федерального канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В сообщении говорится, что после завершения встречи состоятся украино-германские переговоры под председательством Зеленского и Олафа Шольца. Президент Украины и Федеральный канцлер Германии также проведут встречу с журналистами.

Напомним, Украина на фоне напряженности с Россией просит у Германии оружие. Однако, немецкие власти не хотят поставлять оружие нашей стране, утверждая, что у них такая политика.

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Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник снова потребовал у Берлина тяжелое вооружение. Это нужно, так как РФ может атаковать страну "на днях". Речь, в частности, идет о 12 тыс противотанковых и 1 тыс зенитных ракет для защиты от вторжения России.

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