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Украина созывает ОБСЕ из-за РФ: Названа дата заседания

Стороны будут обсуждать усиление и перемещение российских войск у границ страны.
 |  Автор: Иван Кузенко
Украина созывает ОБСЕ из-за РФ: Названа дата заседания
Иллюстрированное фото / twitter.com/PLinOSCE

Украина созывает ОБСЕ из-за действий РФ. Председательствующая в ОБСЕ Польша назвала дату заседания. Подробности указаны на странице ведомства в Twitter.

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Так, в сообщении говорится, что Украина обратилась в польское председательство ОБСЕ с просьбой провести встречу с заинтересованными странами и Россией из-за военной деятельности, которая является необычной.

"Встреча будет созвана во вторник в соответствии с Венским документом", – заявляет польская сторона.

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Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба созвал страны ОБСЕ и Россию. Дело в том, что последняя не отвечает на запрос Киева по Венскому документу. Причиной запроса является перемещение российских войск во временно оккупированном Крыму и у границ Украины.

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