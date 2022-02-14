Угрозы нет: Министры обороны Украины и Беларуси провели переговоры

Стороны ознакомили друг друга с характером военных учений, которые проходят в двух странах.

В понедельник, 14 февраля, министр обороны Алексей Резником провел переговоры с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Последний заверил, что Киеву не стоит ждать угрозы с белорусского направления. Подробности передает пресс-служба украинского ведомства.

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Так, министры решили провести беседу с целью возобновления атмосферы диалога и обеспечения безопасности в регионе. Они говорили, в том числе, о вопросе реализации мер, повышающих уровни доверия во время проведения учений у государственной границы, а также об исключении инцидентов и взаимном информировании в случае возникновения внештатных ситуаций.

Резников рассказал Хренину об учениях "Метель-2022", указав на то, что тренировки носят лишь оборонный характер.

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Чтобы повысить уровень доверия было решено, что белорусский атташе по вопросам безопасности посетит украинские учения, а украинский атташе побывает на учениях РФ и Беларуси "Союзная решимость-2022". Контакты с целью развития оборонных отношений между политиками продолжатся.

"Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами являются особенными. Наши чувства являются очень теплыми. Любые угрозы или провокации со стороны Украины в отношении Беларуси исключены. Это просто невозможно. Виктор Геннадьевич тоже заверил меня в отсутствии рисков и угроз для Украины из территории Республики Беларусь", – прокомментировал разговор украинский министр.

"Мы обсудили вещи, которые сейчас на повестке дня и установили алгоритм дальнейшего взаимодействия. Воспринимаю это как позитивный сигнал и первый шаг к усердному сотрудничеству", – подытожил Резников.

Напомним, что Украина созвала ОБСЕ из-за действий РФ у границ. Заседание состоится во вторник, 15 февраля.

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