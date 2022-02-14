Из Украины "идет приток диверсантов", - Лукашенко

Минск объяснил военные учения вблизи Украины

Лукашенко нашел "причину" российским танкам в лесах недалеко от Киева / EPA

Необходимость проведения совместных с Россией военных учений на юге Беларуси вызвана тем, что сюда из Украины "идет поток диверсантов". Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с украинским политиком Александром Морозом, пишет Белта.

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"Мы их должны были проводить сами для того, чтобы определиться, где нам держать небольшое количество войск в связи с тем, что происходит в Украине: этот поток оружия, наши беглые, формирование лагерей, обучение. Оттуда идет приток этих диверсантов, откровенно говоря", - заявил он.

По словам Лукашенко, военные учения помогут определиться, где ему "надо держать какие-то вооруженные силы". Также белорусский руководитель выразил недоумение по поводу всеобщей обеспокоенности из-за российско-белорусских учений.

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"Так чего кричат, что мы тут против Украины что-то создаем? То есть совершенно иной фон", - сказал Лукашенко.

Напомним, Лукашенко отрицает планы вторжения в Украину. Он заверил, что война ему не интересна, но вывод войск РФ – это внутреннее дело Минска и Москвы.

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