Киевлянин из рогатки стрелял по окнам Офиса Президента
В Киеве сегодня, 14 февраля 2022 года, 32-летний местный житель несколько раз выстрелил металлическими шариками из рогатки по окнам Офиса Президента. Его задержали полицейские и сотрудники Управления Государственной охраны, сообщил Отдел коммуникации полиции Киева.
В сообщении говорится, что злоумышленник повредил стекла двух окон административного здания.
Правонарушителя доставили в районное управление полиции для выяснения мотива его поступка. На месте происшествия правоохранители проводят первоочередные следственные действия.
Событие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. По результатам проверки действиям киевлянина дадут надлежащую правовую оценку.
Напомним, ранее в Запорожской области полицейские задержали 47-летнего жителя Васильевки, который сделал заведомо ложное сообщение о минировании в Киеве Офиса президента Украины.
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