Украина арестовала 5 кораблей за швартовку в Крыму

С 2014 года иностранным судам запрещено посещать оккупированный полуостров

Херсонский городской суд по требованию прокуратуры АР Крым арестовал 5 морских судов, которые заходили в порты оккупированного полуострова в нарушение законного порядка. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

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Отмечается, что судам под иностранным флагом в настоящее время запрещено заходить в морские порты временно оккупированного Крыма. С точки зрения украинского законодательства такие действия рассматриваются как подрывающие суверенитет Украины и нарушающие нормы национального законодательства.

Судовладельцам, операторам и капитанам судов за такие действия грозит уголовная ответственно по ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины.

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"С июля 2014 Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и г. Севастополя, гавани полуострова закрыты для международного судоходства. Однако некоторые иностранные суда, в нарушение законодательства, осуществляют заходы в Крым", - говорят в прокуратуре.

В целом за подобные нарушения Украина наложила арест уже на 59 судов. Отмечается, что за последние годы существенно уменьшилось количество заходов иностранных судов в закрытые порты Крыма – со 162 в 2014 году до единичных случаев сейчас.

Напомним, на прошлой неделе Украина арестовала еще 14 самолетов за полеты в Крым. В общей сложности арестованы уже 263 воздушных судна.

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