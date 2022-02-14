В СНБО не ждут вторжения РФ ни 16, ни 17 числа

На среду и четверг война с Россией не запланирована, но возможны провокации, говорят в СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины не ожидает масштабного вторжения России в Украину ни 16, ни 17 февраля. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, пишет РБК-Украина.

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"Мы полностью осознаем, что происходит на сегодняшний день на территории нашей страны, мы осознаем риски, но ситуация абсолютно под контролем. Более того, мы на сегодняшний день не усматриваем, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить 16 или 17 числа. Мы этого не усматриваем, мы этого не видим", - заявил он.

Глава СНБО отметил, что военная угроза со стороны России сохраняется всё время, пока российские войска есть на украинской территории. В то же время Данилов предупредил, что есть возможность провокаций с российской стороны.

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"Мы к этому готовы, но мы не понимаем, как в 21 веке другая страна говорит, что "мы вас будем убивать". Скажите, пожалуйста, что это такое, как это называется? Геноцид? Терроризм?" – возмутился он.

Напомним, министр подчеркнул, что все структуры МВД выполняют поставленные задачи по обеспечению внутренней безопасности Украины. Если какой-то "гиркин" попытается захватить здания, он будет расстрелян, заявил Монастырский.

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