РФ может не вторгнуться 16 февраля: СМИ назвали причину

Но риски, что российская атака все же произойдет, все еще остаются.

РФ может не вторгнуться в Украину 16 февраля. Помешать могут погодные условия. Такая информация прозвучала в эфире телеканала CNN, данный сюжет опубликован в Telegram-канале "Инсайдер UA".

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По данным издания, помешать вторжению РФ может теплая погода. Мол земля не замерзнет, а потому у российской армии будут проблемы с обеспечением. Это, например, доставка вооружения и топлива.

Что касается информации о возможной атаке из территории Беларуси, то местность там очень болотистая. Это, в свою очередь, мешает передвижению тяжелой военной техники.

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Погодные условия влияют и на ВВС, которым в условиях дождя и снега будет тяжело отыскать заданные цели.

Как бы то ни было, как отмечает CNN, ссылаясь на позицию некоторых экспертов, вторжение РФ в Украину все же может произойти с использованием дальнобойной артиллерии и ракет.

Напомним, ранее в Кремле заявили, мол отказ Украины от идеи вступления в НАТО может "стабилизировать обстановку".

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