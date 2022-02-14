Полицию по всей стране перевели на усиленный режим

Полицейских будут держать в боевой готовности до 19 февраля

Личный состав Национальной полиции перешел на усиленный режим несения службы. В повышенной готовности полицейские будут находиться до 19 февраля. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

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По его словам, в указанный период будет увеличено количество патрулей на улицах, будут работать дополнительные ситуативные центры. Кроме того, правоохранители возьмут под охрану объекты критической инфраструктуры, органы государственной власти и местного самоуправления.

"Для чего: чтобы оперативнее реагировать на какие-либо угрозы безопасности граждан. Усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники. Это о защите и полной готовности. Защищаем, а не паникуем", - пояснил Клименко.

Напомним, в СНБО заявили, что не ждут вторжения РФ ни 16, ни 17 числа. На среду и четверг война с Россией не запланирована, но возможны провокации, говорят в СНБО.

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