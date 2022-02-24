Гражданам раздадут оружие: кто его получит
Министерство внутренних дел раздаст оружие ветеранам правоохранительных ведомств. Выдача будет проходить по упрощенной процедуре. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба.
"Выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины", - сообщает Нацполиция.
Кроме того министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев записываться в ряды территориальной обороны ВСУ для защиты своих регионов.
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"Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", - сообщает Резников.
Отмечается, что предварительно записаться в отряды теробороны можно на специальном сайте. От добровольца потребуется только предоставить паспорт гражданина Украины.
Напомним, в Офисе президента заявили, что ВСУ ведут оборонительные бои против интервентов. На отдельных направлениях россиян удалось отбросить.
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