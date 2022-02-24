Гражданам раздадут оружие: кто его получит

Украинцев призывают вступать в ряды территориальной обороны для отражения российской агрессии

Министерство внутренних дел раздаст оружие ветеранам правоохранительных ведомств. Выдача будет проходить по упрощенной процедуре. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщает пресс-служба.

"Выдача оружия ветеранам преследует цель усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов Украины", - сообщает Нацполиция.

Кроме того министр обороны Украины Алексей Резников призвал украинцев записываться в ряды территориальной обороны ВСУ для защиты своих регионов.

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"Украина переходит в режим полной обороны. Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас стать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины в вашем регионе", - сообщает Резников.

Отмечается, что предварительно записаться в отряды теробороны можно на специальном сайте. От добровольца потребуется только предоставить паспорт гражданина Украины.

Напомним, в Офисе президента заявили, что ВСУ ведут оборонительные бои против интервентов. На отдельных направлениях россиян удалось отбросить.

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