Часть Кривого Рога эвакуируют после ракетного удара

Для перевозки людей мэрия сняла с регулярных маршрутов десятки троллейбусов и маршруток

В городе Кривой Рог Днепропетровской области местные власти начали эвакуацию жителей микрорайона "Макулан" из-за угрозы взрыва боеприпасов на складах. Об этом сообщает пресс-служба Криворожского городского совета.

По информации городских властей, рядом с микрорайоном расположены склады танковой бригады. Сегодня они подверглись ракетному удару, после чего началось тление боеприпасов и возникла угроза взрыва арсенала.

Отмечается, что в эту часть города направили общественный транспорт, чтобы эвакуировать людей. Для этого с городских маршрутов пришлось снять 24 автобуса, 10 дизель-генераторных троллейбусов и маршрутные автобусы.

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"Точки сбора для эвакуации для жителей района, не имеющих своего транспорта – АТБ на Николаевском шоссе, дом офицеров на "Макулане", жилой массив Карачуны – БК "Карачуны", в районе Гданцевки – БК "Гданцевский", – сообщает мэрия.

На первое время эвакуированных жителей планируют разместить в школах, детских садах и территориальных центрах.

Напомним, на фоне российского вторжения в Киеве городской транспорт сделали бесплатным. Аналогично поступили городские власти Харькова.

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