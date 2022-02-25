В Луганской области разбили колонну военной техники РФ

Российские оккупанты пытались разорвать линию обороны украинских войск.

В Луганской области возле Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской военной техники. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты прорвались через украинскую границу и пытались с тыла нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск, но понесли потери и отступили.

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Напомним, 24 февраля 2022 года, примерно в 05:00 Россия вторглась в Украину с нескольких направлений.

ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. На некоторых направлениях враг отброшен. Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли поселку Ворзель в Ирпенском районе.

По данным Генштаба ВСУ, к настоящему моменту подтверждено уничтожение нескольких самолетов и вертолетов, десятков единиц другой техники оккупантов. Есть несколько пленных оккупантов.

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Среди ВСУ тоже есть потери. Так, в Одесской области в результате атаки российских войск на воинскую часть ПВО ВСУ погибли 22 человека.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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