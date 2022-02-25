Под Гостомелем задержали двух российских оккупантов (видео)

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Один из задержанных оккупантов / facebook.com/anton.gerashchenko.7

В Киевской области возле Гостомеля полицейские в ходе боестолкновения задержали двух российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Один тяжело ранен – ему оказывают помощь. Второй из Кемеровской области рассказал, что командиры сказали, что они идут на учебу", - написал Геращенко.

Напомним, вчера российские оккупанты высадили десант в районе Гостомеля. Они пытаются захватить аэродром. Идут бои.

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ВСУ сейчас ведут тяжелые бои с российскими войсками. Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Они подошли к поселку Ворзель в Ирпенском районе.

Сегодня утром, 25 февраля, под Черниговом отражен прорыв российских войск. Сумской области российские войска пытаются захватить город Тростянец, идет бой.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество остановить Путина.

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