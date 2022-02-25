Зеленский сравнил вторжение РФ со ВМВ и призвал ужесточить санкции

Президент Украины призывает Европу реагировать быстрее и решительнее

Вторжение России в Украину является началом войны против Европы, ее единства, прав человека и всех правил сосуществования на континенте. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем новом видеообращении.

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"Уже второй день города Украины испытывают ракетно-бомбовые удары. Танковые колонны и авианалеты максимально похожи на то, что Европа уже давно видела – во время Второй мировой войны и о чем говорила "никогда снова". Но вот это! Снова есть. Сейчас. В 2022 году. Спустя 75 лет после завершения Второй мировой войны", - сказал президент.

Он отметил, что вчера страны Европы, а также США, Австралия и Новая Зеландия ввели секторальные санкции против России и лишили ее доступа к западным деньгам и технологиям.

"Но русские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетехника все еще атакует, включая гражданских людей. (…) Уверен, вы это видите – вы все, вся Европа. Но мы не видим, что вы собираетесь с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине?" – сетует Зеленский.

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По мнению главы украинского государства, Европа должна рассмотреть новые санкции, чтобы остановить вторжение. В частности он назвал такие варианты как аннулирование виз для россиян, отключение от SWIFT, отзыв послов, нефтяное эмбарго и закрытие неба.

"Сегодня все это должно быть на столе, потому что речь идет об угрозе нам, всем нам, всей Европе. Еще можно остановить агрессию. Надо действовать без промедлений", - сказал Зеленский.

Напомним, в МИД РФ назвали неожиданную причину нападения на Украину. Российские дипломаты уверены, что Россия сейчас освобождает Украину.

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