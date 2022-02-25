В Москве назвали условие для начала переговоров с Киевом

МИД РФ и пресс-служба Кремля сделали заявления о возможности переговоров

Москва готова вести переговоры с Киевом, но только если Украина сложит оружие. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

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"Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие", - сказал Лавров.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "готовность Киева к переговорам с Москвой движется в сторону позитива".

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"В Кремле обратили внимание на заявление Киева о готовности к переговорам с Москвой, его предстоит проанализировать", - сказал он.

Напомним, в МИД РФ назвали неожиданную причину нападения на Украину. Российские дипломаты уверены, что Россия сейчас освобождает Украину.

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