В Москве назвали условие для начала переговоров с Киевом
Москва готова вести переговоры с Киевом, но только если Украина сложит оружие. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Читайте также: Гаагский суд может заняться российским вторжением в Украину
"Россия готова к переговорам в любой момент, когда ВС Украины сложат оружие", - сказал Лавров.
В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что "готовность Киева к переговорам с Москвой движется в сторону позитива".
Читайте также: Германия практически прекращает бизнес с РФ, - министр
"В Кремле обратили внимание на заявление Киева о готовности к переговорам с Москвой, его предстоит проанализировать", - сказал он.
Напомним, в МИД РФ назвали неожиданную причину нападения на Украину. Российские дипломаты уверены, что Россия сейчас освобождает Украину.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.