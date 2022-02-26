Украина просит Красный крест помочь с вывозом тел российских солдат

В МинВот запросили у Красного креста помощь в разрешении гуманитарной проблемы с телами российских солдат.

Власти Украины просят Красный крест вывезти тела российских военных в Россию. Соответствующее видеообращение в субботу, 26 февраля обнародовала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мы просим, ​​чтобы Международный Красный крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел оккупантов. Это гуманитарная потребность – и мы просим сделать так, чтобы тела российских оккупантов покинули территорию Украины и уехали в Российскую Федерацию", - сказала Верещук.

Она также призвала россиян: "Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужьев было меньше. В ином случае их будут тысячи".

Тем временем, российские СМИ пишут, что власти РФ не сообщают своим гражданам о человеческих потерях в войне против Украины.

Ранее сообщалось, что в Минобороны откроют горячую линию для родственников российских солдат.

Напомним, по последним данным, уже обезврежены 3,5 тысяч российских военных и еще почти 200 были взяты в плен.

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