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В Донецке боевикам раздают противогазы, возможна провокация, - СБУ

СБУ опасается, что оккупанты подорвут емкости с химическими веществами
 |  Автор: Юрий Кобзар
В Донецке боевикам раздают противогазы, возможна провокация, - СБУ
Иллюстративное фото / depositphotos.com

Боевики группировки "ДНР", вероятно, готовят провокацию с использованием химических веществ в Донецке. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Есть разведывательная информация из временно оккупированного Донецка. Там оккупанты раздают местным боевикам и российским военным противогазы. Существует возможность провокации – подрыва промышленных емкостей с химическими веществами", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в этой диверсии, от которой пострадает мирное население, россияне намерены обвинить украинскую армию.

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"Мы заявляем, что в отличие от российских оккупантов Украина не прибегает к таким методам. Призываем наших граждан на временно оккупированной территории быть бдительными!" – сообщили в ведомстве.

Напомним, в Чернигове жилой дом попал под обстрел из Града. Ответным ракетным ударом ВСУ уничтожили российскую военную колонну в районе города Городня.

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