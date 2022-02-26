Украинские военные показали, как выглядят оккупанты

Машина командира российского танкового батальона была подбита, мужчина чудом остался в живых.

ВСУ захватили в плен командира российского танкового батальона - Щеткина Леонида Петровича. Мужчина - командир 35-й мотострелковой бригады г. Олейск Центрального военного округа армии РФ. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

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Известно, что оккупант является выпускником Казанского военного танкового училища. Мужчина женат, имеет двоих детей.

ВСУ подбили танк оккупанта, он чудом остался в живых.

facebook.com/kommander.nord

facebook.com/kommander.nord

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