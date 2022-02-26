Россия планирует акты геноцида в Украине - МИД

РФ вторглась в Украину, цинично извращая самые серьезные обязательства международного сообщества по правам человека.

В ходе спланированного вторжения российские войска намеренно убивают и наносят серьезные ранения украинцам. Россия планирует акты геноцида в Украине. Об этом говорится в заявлении МИД Украины, обнародованном в субботу, 26 февраля.

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"Действия (войск РФ - ред.) следует рассматривать вместе с риторикой президента Путина, отрицающей само существование украинского народа, что наводит на мысль об умышленных убийствах Россией с целью геноцида", - говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что Москва публично предприняла попытку оправдать собственную агрессию против Украины как средство предотвращения и наказания якобы происходящего в нашем государстве геноцида.

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"Эта наглая манипуляция не имеет под собой никакого реального основания, о чем известно всему миру. Украина решительно отрицает утверждение России о геноциде и отрицает любые попытки использовать подобные манипулятивные утверждения как якобы повод для противоправной агрессии", - заявляют в Киеве.

В украинском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россия вторглась в Украину, цинично извращая самые серьезные обязательства международного сообщества по правам человека.

Напомним, в Донецке боевикам раздают противогазы, возможна провокация. СБУ опасается, что оккупанты подорвут емкости с химическими веществами.

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