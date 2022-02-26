Укравтодор формирует коридоры для эвакуации и меняет трафик

Дорожники разрабатывает маршруты в обход мест, где продолжаются бои и обстрелы, а также уничтожает метки врага.

Укравтодор готовит коридоры для эвакуации и меняет движение дорожного трафика в обход опасных участков, сообщает пресс-лужба ведомства в субботу, 26 февраля.

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Как сообщается, агентство обеспечило блокпосты на подходах к Киеву. При необходимости их количество увеличат. “Наши усилия сейчас направлены на помощь мирному населению. Женщины, дети, пожилые и больные люди в первую очередь нуждаются в безопасном пути к укрытиям. Наша команда разрабатывает маршруты в обход мест, где продолжаются бои и обстрелы, и направляем транспорт гражданских подальше от опасности”, - сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

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