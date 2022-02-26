Укравтодор формирует коридоры для эвакуации и меняет трафик
Дорожники разрабатывает маршруты в обход мест, где продолжаются бои и обстрелы, а также уничтожает метки врага.
Укравтодор готовит коридоры для эвакуации и меняет движение дорожного трафика в обход опасных участков, сообщает пресс-лужба ведомства в субботу, 26 февраля.
Читайте также: ВСУ уничтожили все железнодорожные узлы, ведущие в РоссиюКак сообщается, агентство обеспечило блокпосты на подходах к Киеву. При необходимости их количество увеличат. “Наши усилия сейчас направлены на помощь мирному населению. Женщины, дети, пожилые и больные люди в первую очередь нуждаются в безопасном пути к укрытиям. Наша команда разрабатывает маршруты в обход мест, где продолжаются бои и обстрелы, и направляем транспорт гражданских подальше от опасности”, - сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Читайте также: "Хуже, чем у нас": Показана разваленная военная техника россиянТакже сообщается, что ведется работа по сдерживанию и блокировке движения врага. В частности, дорожники обследуют и уничтожают метки на инфраструктуре, которые оставляют захватчики. “Мы призываем граждан помочь нам: замазывать смолой, грязью, засыпать землей отметки, которые используют диверсанты. О каждой метке, подчеркиваем, нужно сообщать полицию на горячую линию 102. Также можно воспользоваться чат-ботом киберолиции: https://t.me/ukraine_avanger_bot”, - призывают в Укравтодоре. Ранее Укравтодор призвал украинцев срочно демонтировать дорожные знаки по всем дорогам страны для того, чтобы затруднить движение российских оккупантов. Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
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