В Харькове поймали ДРГ во главе с сепаратистом "Топазом" - соцсети

Антимайдановец вышел из тюрьмы осенью 2018 года. Он должен был отсидеть восемь лет, но попал под "закон Савченко".

В Харькове в составе одного из них ДРГ обнаружили "известного" антимайдановца "Топаза" - Игната Кромского. Об этом сообщают в соцсетях.

Отмечается, что он руководил ДРГ и занимался диверсиями.

Как известно, Кромский был одним из руководителей охраны Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

После этого он открыто агитировал людей за федерализацию Украины и выступал за пророссийский Харьков.

За посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участие в массовых беспорядках и незаконное завладение авто Топаз получил восемь лет тюрьмы.

Однако 28 сентября 2018 Жовтневый районный суд города Харькова принял решение о немедленном освобождении его из-под стражи, объяснив это "законом Савченко".

Фото: t.me/TCH_channel/21402 "Топаз"

Напомним, прошлым летом "Топаза" избили националисты, так как он не являлся в суд по делу об исчезновении человека.

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