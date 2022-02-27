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Переговоры Украины и России стартовали на границе с Беларусью

В воскресенье, 27 февраля, начались переговоры Киева и Москвы.
Переговоры Украины и России стартовали на границе с Беларусью
Иллюстративное фото / EPA / UPG

Стартовали переговоры украинской и российской делегаций на границе Украины и Беларуси. Об этом сообщил представитель Президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский, передает Антон Геращенко.

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Ранее мы сообщали о том, что Киев согласился на переговоры с Москвой. Это решение было принято президентом Украины в ходе разговора с Александром Лукашенко. 

Стороны договорились о встрече без предварительных условий в районе реки Припять. Лукашенко взял на себя персональную ответственность по безопасности украинских делегатов в ходе проезда, переговоров и возвращения.  

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