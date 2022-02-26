Корабль РФ уничтожил "дружественным огнем" свой же самолет

В результате инцидента россияне уничтожили свой же военный самолет.

Военный корабль Черноморского флота РФ открыл "дружественный огонь" и уничтожил свой же военный самолет. Об этом сообщают Военно-морские силы в субботу, 26 февраля.

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"В акватории Черного моря корабль ЧФ РФ "дружественным огнем" уничтожил свой военный самолет", - отмечают украинские военные.

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