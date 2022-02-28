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Под Киевом уничтожили колонну военной техники РФ

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.
 |  Автор: Виталий Кулак
Под Киевом уничтожили колонну военной техники РФ
Иллюстративное фото / facebook.com/UkrainianLandForces/

Сегодня ночью, 28 февраля, возле поселка Макаров Бучанского района Киевской области украинские военнослужащие уничтожили колонну военной техники РФ. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Ночью была разбита колонна военной техники под Макаровым, но, к сожалению, это еще не все российские войска, которые находятся на нашей территории", - рассказал Денисенко.

Между тем, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за первые четыре дня вторжения России в Украину убиты и ранены около 5 300 российских военнослужащих. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили 29 самолетов и 29 вертолетов врага, уничтожили 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушек, 291 автомобиль, несколько средств ПВО и др.

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Маляр подчеркнула, что это ориентировочная информация, которая будет уточняться.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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