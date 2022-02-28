Под Киевом уничтожили колонну военной техники РФ

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Сегодня ночью, 28 февраля, возле поселка Макаров Бучанского района Киевской области украинские военнослужащие уничтожили колонну военной техники РФ. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Ночью была разбита колонна военной техники под Макаровым, но, к сожалению, это еще не все российские войска, которые находятся на нашей территории", - рассказал Денисенко.

Между тем, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за первые четыре дня вторжения России в Украину убиты и ранены около 5 300 российских военнослужащих. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили 29 самолетов и 29 вертолетов врага, уничтожили 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушек, 291 автомобиль, несколько средств ПВО и др.

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Маляр подчеркнула, что это ориентировочная информация, которая будет уточняться.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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