ВСУ начали перехватывать военную инициативу, – Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что тяжелые бои продолжаются.

Украинское военное руководство на пятый день полномасштабного российского вторжения начало перехватывать военную инициативу. Об этом в Facebook рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"План российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов, разрушение логистических связей, с применением ДРГ создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководства страны…

На сегодняшний день ни одна из целей орковского плана не была достигнута. Дан отпор по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются", - написал Данилов.

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Напомним, по данным заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, за первые четыре дня вторжения России в Украину убиты и ранены около 5 300 российских военнослужащих. Кроме того, военнослужащие Вооруженных сил Украины сбили 29 самолетов и 29 вертолетов врага, уничтожили 191 танк, 816 боевых бронированных машин.

Ранее сообщалось, что в ходе боев за Чернигов украинские солдаты уничтожили два российских танка и захватили несколько трофейных.

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